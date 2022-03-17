Сьогодні близько 10 ранку російські війська обстріляли цивільних людей, які перебували у центрі Чернігова.
Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу обласної поліції.
Згідно з даними поліції, є загиблі і травмовані.
Точної кількості поки назвати не можуть, на місці події працює поліція та спецслужби.
“Чернігівець, який став очевидцем події, на умовах анонімності розповів Суспільному – під обстріл російських військ потрапили зокрема люди, які стояли у черзі по воду”, – йдеться у повідомленні.
Оновлення. Попередньо відомо, що є загиблі і поранені люди. Серед них є громадянин США.
Про це повідомив начальник Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський
Поліція працює на місці події, допомагає потерпілим і фіксує всі обставини воєнного злочину.
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