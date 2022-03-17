Точної кількості жертв поки назвати не можуть, попередньо серед них може бути американець.

Сьогодні близько 10 ранку російські війська обстріляли цивільних людей, які перебували у центрі Чернігова.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Згідно з даними поліції, є загиблі і травмовані.

Точної кількості поки назвати не можуть, на місці події працює поліція та спецслужби.

“Чернігівець, який став очевидцем події, на умовах анонімності розповів Суспільному – під обстріл російських військ потрапили зокрема люди, які стояли у черзі по воду”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Попередньо відомо, що є загиблі і поранені люди. Серед них є громадянин США.

Про це повідомив начальник Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський

Поліція працює на місці події, допомагає потерпілим і фіксує всі обставини воєнного злочину.

Фото: facebook.com/volodymyr.nidzelskyj

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Нагадаємо, Чернігів має великі втрати через систематичні ворожі артилерійські і авіаобстріли та нищення цивільної інфраструктури. Тільки вчора до моргів міста надійшли тіла 53 загиблих. Місто

Вчора росіяни підступно розстріляли чергу людей в Чернігові, які стояли за хлібом. Загинуло 13 мирних мешканців.