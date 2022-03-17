Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Обстріл мікрорайону в Бердичеві: відомо про травмованих
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
Знищеним "Азовом" генерал-майором РФ виявився Олег Мітяєв, відомий звірствами у "ДНР" і Сирії
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Київ: окупанти вкотре хаотично обстріляли житлові квартали (оновлено)
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
Нічні обстріли Одещини та Вінниці: є поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Чернігів наближається до гуманітарної катастрофи, - мер

У місті антисанітарія, немає продуктів і медикаментів.

Чернігів наближається до гуманітарної катастрофи, - мер
Фото: facebook/Високий Вал /Новини Чернігова

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи - вже кілька днів немає тепла, електрики і води, проблеми з наявністю продуктів і медикаментів. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

За словами мера, місто практично повністю знеструмлено, відсутні зв'язок і тепло, оскільки авіаударами і артилерійськими обстрілами зруйновано теплові мережі. Також уже розмерзлися внутрішньобудинкові мережі, тому відновлення теплопостачання втратило сенс. Крім того, знищено міську ТЕЦ.

"Зараз місто йде в реальну гуманітарну катастрофу. У місті не вистачає продуктів харчування, медикаментів, перев'язувальних матеріалів, знеболювальних, антисептиків, хлорки. Ми стоїмо перед ризиком спалаху кишкових захворювань - неможливо дотримуватися санітарії, тому що в місті немає і води. Гарячої та холодної води, тому що немає електроенергії", - зазначив Атрошенко.

Він також уточнив, що на сьогодні в Чернігові зруйновано майже всі об'єкти інфраструктури, тому складно оцінити збитки.

Нагадаємо, Чернігів перебуває під постійними обстрілами окупанта. Уже тиждень там немає води, світла й тепла. Учора російські війська обстріляли чергу за хлібом - загинуло 13 людей. За добу в морг міста доставили тіла 53 людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також