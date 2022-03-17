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ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей

Вона призначена для розвідки і коригування вогню. 

ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
Фото: Facebook Сили спеціальних операцій

Сили спеціальних операцій ЗСУ України здобули портативну радіолокаційну систему "Фара" як трофей. Вона призначена для розвідки місцевості, виявлення техніки і людей та коригування вогню.

Про це повідомили на офіційній сторінці командування ССО у Facebook. 

"Але всі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику збільшення кількості добрив для українського чорнозему", – зазначили військові.

Кілька днів тому на одному з напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора. Військові вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку, та звільнили важливу транспортну артерію. 

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