ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей

Вона призначена для розвідки і коригування вогню.

Сили спеціальних операцій ЗСУ України здобули портативну радіолокаційну систему "Фара" як трофей. Вона призначена для розвідки місцевості, виявлення техніки і людей та коригування вогню.

Про це повідомили на офіційній сторінці командування ССО у Facebook.

"Але всі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику збільшення кількості добрив для українського чорнозему", – зазначили військові.

Кілька днів тому на одному з напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора. Військові вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку, та звільнили важливу транспортну артерію.