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В Україні не лишилося регіонів без явної воєнної загрози, – Монастирський

У столиці щодня затримують диверсантів і корегувальників вогню. 

В Україні не лишилося регіонів без явної воєнної загрози, – Монастирський
Денис Монастырский
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні не лишилося регіонів, де б не було явної воєнної загрози.

В усіх областях відбувалися обстріли або були виявлені представники диверсійних груп, цитує заяву міністра в ефірі українських телеканалів hromadske.

"На жаль, це явище вже стало для нас звичним. У Києві я, наприклад, щодня отримую інформацію про затриманих представників ворожих ДРГ, коректувальників вогню. Вони також є і на Львівщині, Івано-Франківщині, Рівненщині. Ця проблема сьогодні є повсюди", – заявив Монастирський.

Міністр додав, що окупанти затримують представників державної влади та активістів, які роздають гуманітарну допомогу та протестують через спроби ворога захопити владу. 

Нагадаємо, тільки 14 березня СБУ виявила в різних регіонах України більш ніж 60 колаборантів і 20 ДРГ. Зокрема, у Черкаській області викрили інформаторку, яка передавала ворожій розвідці фото і відео про розташування військових і техніки ЗСУ.

Співпраця з ворогом є кримінальним злочином, що передбачає до 15 років позбавлення волі. 

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