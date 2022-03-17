Президент України сьогодні виступить перед німецьким парламентом

Президент Володимир Зеленський у четвер, 17 березня, виступить перед парламентом Німеччини.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Вранці в четвер виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію. Заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що влада України вже працює над програмами відновлення країни після війни.

"Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе. Відновить самостійно. Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки... Це буде історичною відбудовою. Проєктом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну", - наголосив президент.

Він розповів, що протягом дня говорив із президентом Туреччини Рейджепом Ердоганом і премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Співрозмовники домовилися про нові кроки заради миру для нашої країни. Також у розмові з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном Зеленський висловив співчуття через вбивство російськими військовими ірландського громадянина – журналіста П'єра Закржевського.

"Говорив також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Домовилися про підтримку наших громадян – тимчасових переселенців", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна отримує велику підтримку від усього світу, але війна не припиняється.

"Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом. А головне – Україна має отримати більшу підтримку. Ще більшу, ніж ми отримуємо зараз. Системи протиповітряної оборони. Літаки. Достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупиняти російських окупантів", - наголосив Зеленський.

"Ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона", - додав президент.

Нагадаємо, у середу Зеленський виступив перед Конгресом США. Він уже традиційно закликав закрити небо над Україною від ворожої авіації та виступив з ініціативою створення міжнародного обʼєднання, яке оперативно допомагало б країнам у конфліктах і різних лихах.