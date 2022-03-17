Російські ракети влучили у три кораблі під прапором Панами

Російські ракети вразили три кораблі під панамським прапором у Чорному морі після вторгнення Росії в Україну минулого місяця. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Панамське морське управління.

Одне судно затонуло, йдеться в заяві морського управління, але жертв немає. Двоє інших залишаються на плаву з пошкодженнями.

"Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпаж у безпеці, ми отримали матеріальні збитки", - сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського управління (AMP).

Трьома постраждалими кораблями були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. AMP не вказав дати, коли кораблі були уражені.

Проте раніше повідомляли, що 25 лютого на якірній стоянці 358 біля порту Південний (Одеська область) російська ракета поцілила в кормову частину теплохода NAMURA QUEEN під прапором Панами.

Щонайменше 10 інших кораблів під прапором Панами все ще перебувають у Чорному морі, сказав Арауз, додавши, що російський флот обмежує вихід кораблів із цього району.

За даними AMP, Панама має найбільший у світі реєстр суден під прапором, він перевищує 8000 одиниць.