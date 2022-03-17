Японія активно готується приймати українських біженців

Під час першого етапу в країну можуть прибути до 300 біженців з України.

Уряд Японії прискорив підготовку до прийому евакуйованих українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan News.

Під час першого етапу в країну можуть прибути до 300 біженців з України.

Усі українські біженці, які в'їжджають до Японії, отримуватимуть 90-денну візу, яку можна буде продовжити на один рік. Люди з цим статусом зможуть працювати в Японії. Міністерство освіти, культури, спорту, науки й технологій працює над наданням житлових приміщень, а також організацією навчального процесу для школярів.

Курильські острови, якими нині володіє Росія, - це територія Японії, - Кісіда

Місцеві органи влади та компанії також заявили, що нададуть підтримку. Міністерство юстиції в понеділок почало консолідувати відповідну інформацію. Столичний уряд Токіо заявив, що на цей час він забезпечив 100 одиниць міського житла і в перспективі може підготувати до 700 окремих квартир і окремих кімнат.

Очікується, що в найближчі тижні в країну приїдуть родичі й друзі 1900 українців, які проживають у Японії та мають посвідку на проживання. Станом на неділю до Японії прибули лише 47 осіб. За прогнозами, ця кількість може зрости до 200-300 осіб.

Ра ніше Японія заборонила експорт до Росії та Білорусі майже 300 товарів і технологій. Окрім організацій, під японські санкції потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, буде заборонена передача нафтопереробного обладнання та супутніх технологій до Росії, одного з найбільших світових виробників нафти, йдеться в повідомленні міністерства.

Також 9 березня повідомляли, що літак Сил самооборони Японії вилетів до України з вантажем бронежилетів, шоломів та іншого захисного спорядження для українських військових, які захищають країну від російської агресії.