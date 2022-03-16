Посол Китаю в США: "Як ми ставимося до України"

Росія поступово грузне у війні проти України, яку вона ж і розв'язала. Санкції поступово відкочують на десятиліття назад російську економіку, змушуючи Москву шукати не ультимативні, а все ж дипломатичні шляхи виходу з кризи, що склалася.

Втім, на фоні війни ми якось забули про ті країни, які отримують безпосередню або опосередковану вигоду від військових дій в Україні. Одна з таких держав - Китай, що поставив собі за мету домогтися розпаду західної політичної та безпекової моделі, домогтися підриву позицій США.

Наразі заяви Пекіна щодо війни в Україні виглядають неоднозначними: кожен може їх прочитати по-різному - хтось скаже, що Китай підтримує Україну, а хтось, - що для КНР важливо, щоби Росія оформила перемогу у цій війни, давши можливість змінити нинішщній світоустрій.

Очевидно одне: Китай грає у свою власну гру, де є українське питання, яке за будь-яку ціну не можна прив'язати до вирішення тайванської кризи, що насувається; де існує Росія, яка має стати основним детонатором глобального катаклізму на Заході та яка повинна зайняти роль ключового отримувача китайської дешевої продукції та товарів, надаючи при цьому дешевий енергоресурс КНР. А є Захід, першість якого потрібно підірвати, однак таким чином, щоби не завдати шкоди собі - в першу чергу не підпавши під санкції.

Китайська влада намагається розгадати той геополітичний ребус, до складання якого сама доклала руку. Наразі з'явилося чимало невідомих. І Пекін вже дуже обережно натякає, що не хоче підпасти під штрафні заходи, він каже про необхідність мирного врегулювання, одначе одразу підіграє Росії, кажучи про законність її ультиматуму щодо неподільності безпеки. Та й не слід забувати про прохання Москви отримати китайську військову та фінансову допомогу.

Китай давно почав свою інформаційну гру. Останнім часом офіційний Пекін робить чимало важливих заяв. Одна з них - колонка посла КНР у США Цинь Гана про війну Росії проти України, що була опублікована у виданні The Washington Post. LB.ua пропонує її переклад.