Посол Китаю в США: "Як ми ставимося до України"

Зрозуміло, що багато американців намагаються зрозуміти, якої позиції дотримується Китай у міру розвитку кризи в Україні, тому я хочу скористатися цією можливістю, щоб повністю пояснити та розвіяти будь-які непорозуміння та чутки.
Були твердження, що Китай заздалегідь знав про дії Росії і зажадав від РФ відкласти їх до завершення зимових Олімпійських ігор.
У нещодавніх чутках також стверджувалося, що Росія шукає військової допомоги від Китаю.
Дозвольте мені сказати це відповідально: твердження про те, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею чи мовчазно підтримував її, є чистою дезінформацією. Всі ці заяви – спроба перекласти провину на Китай і облити його брудом.
На момент початку військового вторгнення в Україні було понад 6000 громадян Китаю. При цьому слід враховувати, що Китай є найбільшим торговим партнером Росії та України, а також найбільшим імпортером сирої нафти та природного газу у світі. Конфлікт між Росією та Україною не йде на користь Китаю.
Якби Китай знав про кризу, що насувається, ми б зробили все можливе, щоб запобігти її.
Китай відданий незалежній зовнішній політиці світу. Як стійкий поборник справедливості Китай визначає свою позицію на основі суті питання.
По Україні позиція Китаю об'єктивна та неупереджена:
- необхідно повністю дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН;
- суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, у тому числі України, повинні дотримуватися;
- потрібно серйозно ставитися до законних безпекових інтересів усіх країн;
- слід підтримувати всі зусилля, які б сприяли мирному врегулюванню кризи.
Враховуючи це, загрози на адресу китайських організацій та підприємств, які висловлюють деякі офіційні особи США, є неприйнятними.
Ані війна, ані санкції неспроможні забезпечити мир. Розмахувати кийком санкцій проти китайських компаній, прагнучи при цьому, щоби Китай підтримував та співпрацював, просто не вдасться.
Дехто пов'язує Тайвань та Україну, щоб нагнітати ризики конфлікту у Тайванській протоці. Це помилка.
Це зовсім різні речі.
Україна – суверенна держава, а Тайвань – невід'ємна частина території Китаю.
Тайванське питання є внутрішньою справою Китаю. Людям немає сенсу підкреслювати принцип суверенітету України, завдаючи шкоди суверенітету та територіальній цілісності Китаю на Тайвані. Майбутнє Тайваню — у мирному розвитку відносин з обох боків Тайванської протоки та возз'єднанні Китаю. Ми віддані мирному возз'єднанню, але також зберігаємо всі можливості приборкати «незалежність Тайваню».
Ми сподіваємося, що Сполучені Штати щиро дотримуються принципу одного Китаю і не підтримують сепаратизм «незалежності Тайваню» у жодній формі.
В Україні Китай доклав величезних зусиль, щоб досягти мирних переговорів та запобігання гуманітарної кризи.
У телефонній розмові з президентом Володимиром Путіним на другий день конфлікту голова Сі Цзіньпін висловив бажання зі сторони Китаю, щоби Росія та Україна провели мирні переговори якнайшвидше.
На віртуальній зустрічі з лідерами Франції та Німеччини Сі наголосив на необхідності спільної підтримки мирних перемовин між Росією та Україною.
Ян Цзечі, директор Управління Центральної комісії із закордонних справ, щойно зустрівся з радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Римі, а член Держради Ван І також підтримував тісні контакти з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими міністрами закордонних справ, обмінюючись думками щодо української кризи.
Китай також виклав ініціативу із шести пунктів, яка закликає:
- забезпечити дотримання гуманітарними операціями принципів нейтралітету та неупередженості;
- приділяти більше уваги переміщеним особам в Україні та з України;
- забезпечити захист цивільних осіб;
- забезпечити безпечну та безперебійну діяльність з надання гуманітарної допомоги;
- забезпечити безпеку іноземних громадян в Україні;
- підтримати координуючу роль ООН у напрямі гуманітарної допомоги, а також роботу кризового координатора ООН для України.
Як говорить китайське прислів'я: "потрібний не один холодний день, щоб заморозити три фути льоду".
Довгостроковий мир та стабільність у Європі спираються на принцип неподільної безпеки.
Повинна існувати збалансована, ефективна та стійка архітектура європейської безпеки.
Наразі пріоритетом є досягнення припинення вогню для захисту цивільного населення від війни.
Але як постійний член Ради Безпеки ООН та відповідальна велика країна Китай і надалі координуватиме реальні зусилля щодо досягнення стійкого миру. Ми готові зробити все, що в наших силах, та працювати з іншими сторонами.
Наша кінцева мета — покласти край війні та підтримати регіональну та глобальну стабільність.