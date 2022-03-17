Українське посольство в Ізраїлі закликало владу скасувати політику квот і "штучні перешкоди" для українців-біженців

Посольство України в Ізраїлі закликало тамтешню владу скасувати політику квот щодо українських біженців.

Відповідну заяву розмістили на Facebook-сторінці посольства.

"Ми закликаємо тих, хто приймає рішення, скасувати політику квот та інші штучні перешкоди для жінок і дітей, які тікають з України", - наголосили в посольстві.

Відомство підготувало пропозиції для того, щоб врегулювати питання з призупиненням безвізу для українців.

"Необхідно визначити, що кожен член сім'ї громадянина Ізраїлю або громадянина України, який має законний статус в Ізраїлі, включаючи тих, хто перебуває в Ізраїлі за належною візою, матиме право приїхати в Ізраїль на певний період (до закінчення війни). І без додаткових перешкод, як-от попереднє схвалення", - наголосили в українському посольстві.Це дасть можливість в’їхати в Ізраїль після пред’явлення доказів сімейних стосунків.

Також українська сторона пропонує розробити альтернативний механізм, який дозволить в'їзд українцям, що мають друзів в Ізраїлі. Друзі можуть виступити поручителями.

Ті українці, що наразі проживають в Ізраїлі, повинні отримати змогу тимчасово працевлаштуватися, щоб мати змогу утримувати себе до закінчення війни в Україні.

Усі пропозиції посольство передало міністру внутрішніх справ Ізраїлю Аєлет Шакед.

"Варто підкреслити, що українці, які шукають тимчасовий притулок в Ізраїлі, не роблять випадкового вибору. У всіх тих, хто приїжджає, є родина чи друзі в Ізраїлі, які готові їх прийняти", - наголосили в українському посольстві.

Нагадаємо, 15 березня Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховного Суду) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед щодо прийому біженців з України.

16 березня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський сказав, що його країна не скасовувала дію угоди про безвізовий в'їзд для українців. Прохання заповнити анкету й отримати дозвіл на виліт - це лише "тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".