Росія заявила, що не збирається виконувати рішення Міжнародного суду ООН, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини закликала міжнародну спільноту "натиснути на всі важелі", щоб примусити Росію припинити війну проти України.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати рішення Міжнародного суду ООН.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Категорична відмова - передбачувана реакція країни-терориста на заборону продовження будь-яких військових дій на території України від Міжнародного суду ООН", - підкреслила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що "світ не повинен стояти осторонь! Адже загарбницькі плани Росії виходять далеко за межі території України!"

"Державу-агресора треба зупинити та врятувати життя мільйонів наших дітей. Закликаю міжнародну спільноту натиснути на всі важелі задля примушення РФ припинити військові дії на території України. Звертаюся до країн-членів НАТО: закрийте нарешті небо над Україною", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Україна здобула повну перемогу в справі проти Росії в Міжнародному суді ООН: РФ зобовʼязали негайно припинити вторгнення.