​США попередили Росію про недопустимість застосування хімічної або біологічної зброї в Україні, – Білий дім

«Містер Салліван сказав генералу Патрушеву, що Москві слід припинити атаки на українські міста, якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії».

Радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів розмову з секретарем Ради нацбезпеки РФ Миколою Патрушевим і застеріг його від «будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні»

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє The New York Times.

Недвозначне попередження стало наслідком зростання занепокоєння Вашингтону через те, що росіяни, яким не вдалось швидко захопити Україну, можуть вдатися до зброї масового знищення.

За інформацією The New York Times, адміністрація президента Байдена окремо надіслала попередження щодо неприпустимості застосування ядерної зброї через інші канали в перші дні війни, коли Володимир Путін оголосив про підвищену боэготовнысть російських ядерних сил.

У заяві Білого дому також вказано, що Джейк Салліван «чітко виклав зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати накладати витрати на Росію, підтримувати захист суверенітету та територіальної цілісності України», а також зміцнювати оборону вздовж східних кордонів НАТО.

«Містер Салліван сказав генералу Патрушеву, що Москві слід припинити атаки на українські міста, якщо Росія серйозно ставиться до дипломатії», – йдеться у повідомленні.

Розмова Джейка Саллівана відбулася через кілька годин після того, як держсекретар Ентоні Блінкен вперше публічно описав стандарт, який адміністрація Байдена використовуватиме для прийняття рішення про скасування економічних санкцій проти Росії. За його словами, санкції будуть скасовані лише тоді, коли Росія повністю вийде з території України, це має бути «фактично незворотним», щоб вторгнення «не могло повторитися» через кілька років.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну у розробці з допомогою США хімічної та біологічної зброї. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що така зброя є етнічно орієнтованою і спрямована виключно на росіян.

У свою чергу Україна заявила, що російські фейки про хімічну та біологічну зброю в Україні можуть свідчити про підготовку Путіним чергової провокації із застосуванням такої зброї.