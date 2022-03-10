Біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою, – Лавров

Росія вимагає відповіді "щодо того, як це можна пояснити".

Росія "дуже стурбована інформацією" про те, що біологічна зброя, яку нібито створюють за підтримки США в Україні, є етнічно орієнтованою.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив на пресконференції за підсумками переговорів з Дмитром Кулебою в турецькій Анталії, повідомляє swissinfo.ch.

"Пентагон створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми створення таких військово-біологічних лабораторій по всьому світу, порушуючи відповідну конвенцію про заборону біологічно-токсичної зброї", – сказав Лавров у четвер, 10 березня.

Лавров повідомив, що російська сторона надіслала відповідний запит "щодо того, як це можна пояснити".

"Вимагатимемо відповіді", – наголосив міністр закордонних справ РФ.

"Щодо того, що вони вже цю зброю застосовували, у мене даних немає, але те, що це були зовсім не мирні експерименти, а експерименти, націлені на створення біологічної зброї, так би мовити, етнічно орієнтованої, – у цьому практично не залишається сумнівів", – зазначив Лавров.

Згідно з повідомленням російського інформагентства ТАСС, наявні у збройних силах Росії документи нібито підтверджують численні випадки передачі біологічних зразків українських громадян за кордон.

Вивчені російською армією матеріали "містять пропозиції щодо розширення військово-біологічної програми США на території України".

"Одним із завдань США та союзників є створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи, зокрема слов'ян", – стверджують російські військові.

Міноборони РФ стверджує, що дослідження в біолабораторіях проводилися в безпосередній близькості від кордонів Росії – в районах Чорноморського узбережжя та на Кавказі.

"США вже вдалося вивезти з біолабораторій Києва, Харкова та Одеси більшу частину документації та біоматеріалів до Львова та Польщі. Нуланд своїм висловом побічно підтвердила здійснення Пентагоном військово-біологічної програми в Україні", – повідомляє ТАСС із посиланням на Міністерство оборони РФ.

У російському відомстві стверджують, що обсяг фінансування США проєктів з перенесення інфекцій птахами та кажанами склав $1,6 млн і $1,3 млн відповідно.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині відбулися перемовини глав МЗС України та Росії. За їхніми підсумками Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який вона веде по мирних українцях. Мова про вимоги, раніше озвучені президентом країни-окупанта Володимиром Путіним.

Тим часом росіяни визнали, що використовують в Україні зброю з "вакуумними бомбами".