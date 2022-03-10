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Tabakov записав пісню проти війни

Співак та композитор, переможець телепроєктів «Шанс» та «Голос країни» Павло Табаков представив пісню «Забирайся, війна!»

Tabakov записав пісню проти війни
Tabakov
Фото: ukrinform

Співак та композитор, переможець телепроєктів «Шанс» та «Голос країни» Павло Табаков, який виступає як Tabakov, представив пісню «Забирайся, війна!». Про повідомив Укрінформ.

«Це не просто пісня, це крик душі українців. «Забирайся, війна!» народжена з великого болю і великої боротьби, що їх переживає наш народ. Водночас - з великої віри у перемогу України. Автори слів – Василь Фесюк та Павло Табаков, автор музики – Павло Табаков», - ідеться в повідомленні.

«Світе великий, спини цю війну! За що убивають батьків, дітвору? Спини божевільних тиранів-катів, Щоб світ в один час до небес не злетів!», - за словами автора, ці рядки пісні є закликом до всього цивілізованого світу, який не має права залишити Україну сам на сам із жорстоким ворогом.

«На нашу землю прийшов антихрист. Такого жаху, такої жорстокості, таких страждань українці й уявити не могли. Це геноцид Росії проти українського народу. Але перемога – за нами, бо правда на нашому боці і з нами Бог», - каже Tabakov.

Нагадаємо, раніше британський рок-музикант Стінг виконав пісню на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.

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