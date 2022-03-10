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Зеленський підписав указ про присудження Премії імені Тараса Шевченка

"З нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами. Після перемоги. Після перемоги України".

Зеленський підписав указ про присудження Премії імені Тараса Шевченка
Фото: пресслужба

Президент України Володимир Зеленський підписав указ присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Щороку саме 9 березня оголошуються лауреати Шевченківської премії. Нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження і розвиток українського духу, нашої національної культури. Я вважаю, що під час воєнного стану і поки тривають запеклі бої за нашу свободу, треба дотримуватись наших традицій. Не зраджувати їх. Щоб ми зберегли українське повністю, поки йдемо до перемоги. Поки йдемо до миру. Указ підписано. З нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами. Після перемоги. Після перемоги України", - сказав президент.

Указ опубліковано на сайті ОП.

Так, Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року присуджено:

  • Горностай Катерині Павлівні, режисерці – за повнометражний ігровий фільм "Стоп-Земля";
  • Грабовичу Джорджу Григорію (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";
  • Дуді Тамарі Анатоліївні (Тамарі Горіха Зерня), письменниці – за роман "Доця";
  • Кадану Микиті Вікторовичу (Нікіті Кадану), художникові – за персональну виставку "Камінь б’є камінь";
  • Рябчуку Миколі Юрійовичу, письменникові – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";
  • Сільваші Тіберію Йосиповичу, художникові – за інсталяцію "Крила";
  • Труновій Тамарі Вікторівні, режисерці-постановниці, Ворожбит Наталі Анатоліївні, авторці п’єси, Ларіонову Юрію Олександровичу, художникові-сценографу, Іаєнку Андрію Миколайовичу та Ходос Валерії Ігорівні, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Зеленський також доручив установити на 2022 рік розмір  премії у розмірі 397 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців

Раніше Нікіта Кадан пообіцяв передати гроші премії волонтерським програмам.

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