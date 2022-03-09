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У Києві на Майдані пройшов концерт "Вільне небо"

Артисти закликали світових лідерів закрити небо над Україною.

Фото: suspilne

9 березня на майдані Незалежності в Києві пройшла мистецька акція "Вільне небо". Оркестр "Київ-Класик" зіграв концерт на підтримку заклику до світових лідерів закрити небо над Україною, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Музиканти симфонічного оркестру, які залишилися в столиці, під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконають гімн України та гімн Європи (фрагмент "Оди до радості" Людвіга ван Бетховена), а також низку відомих українських музичних творів", — анонсували захід.

"Хочемо, щоб музика миру й життя дійшла до серця кожного мешканця вільного світу та лідерів цих країн і допомогла їм знайти рішення, яке зробило б безпечним українське небо", – заявив диригент Герман Макаренко.

Нагадаємо, в Україні запустили NFT-проєкт для допомоги постраждалим дітям. З дитячих малюнків про війну в Україні створять колаж, який потім токенізують і виставлять на аукціон.

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