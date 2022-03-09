Росію можуть виключити з Венеційської комісії

Венеційська комісія ініціює припинення права Росії на представництво в Комісії.

Про це повідомив член Бюро Венеційської комісії, заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий, йдеться у телеграм-каналі Верховної Ради України.

“Члени Бюро Венеційської комісії 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській комісії”, – йдеться в повідомленні.

Так, відповідно до пункту 8 Резолюції Комітету міністрів СМ/Res(2022)1 щодо юридичних і фінансових наслідків припинення права Російської Федерації на представництво в Раді Європи, повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення такого представництва у Венеційській комісії є Комітет міністрів Ради Європи.

Очікується, що Комітет міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.