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​Росія має проблеми з продажем нафти, – Reuters

Для 70% російської нафти, яку транспортують морем, зараз шукають покупців.

​Росія має проблеми з продажем нафти, – Reuters
Танкер Baliar, прежнее название BARENTS SEA
Фото: marineTraffic.com

За оцінкою Goldman Sachs, понад половина російської нафти, яку експортують з російських портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для 70% російської нафти, яку транспортують морем, зараз шукають покупців.

Про це повідомляє Reuters

Після запровадження США та Великобританією заборони на імпорт нафти з Росії трейдери почали ухилятися від російських постачань через занепокоєння, що вони можуть ненавмисно порушити санкції.

Покупців також хвилює репутаційний удар, якого Shell зазнала у вихідні, купивши російську нафту, констатує Reuters.

«Якщо тенденція продовжиться, це означатиме зниження російського морського експорту нафти та нафтопродуктів на три мільйони барелів на добу», – зазначили Goldman Sachs.

Росія експортує близько 7 мільйонів барелів на день сирої та переробленої нафти, що становить близько 7% світових постачань.

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