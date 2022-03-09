Unilever зупиняє інвестиції та експорт чи імпорт у РФ

Британсько-нідерландська Unilever, один із провідних світових виробників товарів повсякденного вжитку, засудила розпочату Росією війну в Україні та заявила про призупинення інвестицій і експорту/імпорту в РФ.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву на сайті компанії.

"Ми продовжуємо засуджувати війну в Україні як жорстоку та безглузду акцію Російської держави. Наші ділові операції в Україні зупинено, й тепер ми повністю зосереджені на гарантуванні безпеки наших українських співробітників (146 осіб) і їхніх сімей, зокрема на допомозі в їх евакуації, де це необхідно, і наданні додаткової фінансової підтримки", - йдеться в заяві CEO Unilever Алана Джоупа, опублікованій на сайті компанії.

Він зазначив, що компанія також призупинила весь імпорт і експорт своєї продукції з Росії і в Росію і припинить витрати на медіа та рекламу.

"Ми більше не інвестуватимемо в країну й не отримуватимемо прибуток від нашої присутності в Росії. Ми продовжимо постачати наші повсякденні продукти харчування і засоби гігієни, вироблені в Росії, населенню країни, і ми триматимемо це під пильною увагою", - додав Джоуп.

"Ми приєднуємося до закликів припинити війну і сподіваємося, що мир, права людини та верховенство закону у світі переможуть", - заявив глава Unilever.

Кілька днів тому він повідомив, що компанія надасть продукти харчування, косметичну продукцію і засоби особистої гігієни на суму EUR5 млн постраждалим від війни українцям. Unilever також анонсувала програму добровільного збору допомоги від своїх співробітників у всьому світі, у рамках якої зібрана сума буде подвоєна із коштів компанії.

Unilever випускає продукцію під марками Lipton, Dove, Vaseline, Cif, Signal, Domestos, Rexona AXE, "Чиста лінія", "Бархатные ручки", "Інмарко" та ін.

В Україні компанія має фабрику з виробництва чаю в Гостомелі під Києвом, який є місцем запеклих боїв.

У РФ компанії належать завод із випуску морозива в Тульській області, виробництво чаю, косметики та побутової хімії в Санкт-Петербурзі, косметики в Єкатеринбурзі, а також морозива в Омську.