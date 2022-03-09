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Кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це збережене людське життя, – Кулеба

«Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити».

Кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це збережене людське життя, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Для того, щоб зупинити війну, потрібно більше нових санкцій, допомоги Україні зброєю та виходу іноземних компаній з РФ. 

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Facebook.

«Щодо постачань зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з РФ. Не буду завалювати деталями. Ви все і так бачите. Сьогодні в цьому плані був гарний день. Але потрібно ще більше, – зазначив він. – Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів».

Дмитро Кулеба також пояснив, чому українська влада є різкою у своїй риториці

«Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити, – написав він. – Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа».

Нагадаємо, 8 березня США заборонили імпорт російської нафти. Аналогічні санкції запровадила і Велика Британія. Також цього дня союзники знайшли механізм передачі літаків Україні.

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