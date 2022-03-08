Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про замовлення 50 автобусів для російських полонених. Про це йдеться в його свіжому відеозверненні.

"Одна з підготовчих робіт: генерал замовив 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а готувати треба. Усім добраніч. Не думаю, що сьогодні вночі стрілятимуть. Вони намагаються спати, готуються до чогось завтра. Ми теж на варті".

Також Віталій Кім повідомив, що на завтра для росіян готується "сюрприз".

Нагадаємо, що влада Миколаївської області запевняє, що ворог виснажений і скоро почнеться звільнення області від окупантів.