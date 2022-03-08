У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Віталій Кім повідомив про замовлення 50 автобусів для російських полонених

"Смішно, не смішно, а готувати треба".

Віталій Кім повідомив про замовлення 50 автобусів для російських полонених
Фото: скрин відео

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про замовлення 50 автобусів для російських полонених. Про це йдеться в його свіжому відеозверненні.

"Одна з підготовчих робіт: генерал замовив 50 автобусів для перевезення полонених. Смішно, не смішно, а готувати треба. Усім добраніч. Не думаю, що сьогодні вночі стрілятимуть. Вони намагаються спати, готуються до чогось завтра. Ми теж на варті".

Також Віталій Кім повідомив, що на завтра для росіян готується "сюрприз".

Нагадаємо, що влада Миколаївської області запевняє, що ворог виснажений і скоро почнеться звільнення області від окупантів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також