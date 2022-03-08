​На Миколаївщині українські військові захопили в полон групу окупантів

Полонені кажуть, що їхали на "невідомий полігон".

ЗСУ взяли в полон групу окупантів на Миколаївщині.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram.

Затримані - зі Ставропольського краю Російської Федерації.

На запитання українських бійців окупанти відповіли, що за наказом "повинні були їхати на невідомий полігон, у Джанкой, на навчання".

Затримані повідомили, що за відступ російське керівництво пригрозило їм розстрілом.

Нагадаємо, 8 березня у Вовчанському районі Харківської області російські окупанти висадили десант чисельністю 120 осіб. Його розгромили місцева територіальна оборона і ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео зі збитим на Миколаївщині ворожим гелікоптером Мі-24.