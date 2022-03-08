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22 автобуси з евакуйованими з Сум людьми вже прибули в Полтаву

Люди можуть лишитися на Полтавщині або рушити до Львова. 

22 автобуси з евакуйованими з Сум людьми вже прибули в Полтаву

Перша колона 22 автобусів з евакуйованими із Сум людьми вже прибула в Полтаву. Друга колона - 39 автобусів - вʼїхала на територію Полтавської області.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Серед евакуйованих – 100 студентів-іноземців, які продовжать шлях до Львова. 

"За бажанням люди зможуть залишитись в Полтаві або продовжити евакуацію до Львова. Гуманітарним коридором також скористались водії цивільного автотранспорту", – написав Тимошенко.

Він подякував сумчанам за те, що вони 13 днів мужньо бʼються з ворогом. 

Нагадаємо, що сьогодні з 09:00 до 21:00 було організовано гуманітарний коридор для міста Суми.

Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися. 

Близько 11:00 з Сум рушила перша колона евакуації, а приблизно о 16:30 – друга. Під час евакуації окупанти відкрили стрілянину на блокпосту на виїзді з міста – у напрямку на Ромни. В автобуси, однак, вони не стріляли.

“Це не був бій, не була перестрілка. Це йшла техніка Росії в супроводі танка, і на броні сиділи люди, вели свою артилерію. Коли вони побачили блокпост, то відкрили хаотичну стрільбу по полю, по деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів”, – розповів голова ОДА Живицький. 

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