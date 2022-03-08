ЗСУ опублікували відео збитого на Миколаївщині ворожого гелікоптера

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили на Facebook-сторінці Повітряного командування "Захід" відео зі збитим ворожим гелікоптером.

Ударний гелікоптер Мі-24 збили на Миколаївщині 6 березня.

"Ось воно - ПКС Росії. Догорає. Уже добу горить", - коментують за кадром очевидці.

Нагадаємо, 6 березня українські військові під Миколаєвом розбили батальйонно-тактичну групу росіян. У цій групі було багато вихідців з Криму, які зрадили Україну і прийняли російську присягу.

Наступного дня російські окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", розташованому на березі Бузького лиману. Упродовж 7 березня захисники Миколаєва двічі відбили атаки загарбника.