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ЗСУ опублікували відео збитого на Миколаївщині ворожого гелікоптера

Мі-24 російських окупантів горить уже добу.

ЗСУ опублікували відео збитого на Миколаївщині ворожого гелікоптера
Фото: скріншот відео

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили на Facebook-сторінці Повітряного командування "Захід" відео зі збитим ворожим гелікоптером.

Ударний гелікоптер Мі-24 збили на Миколаївщині 6 березня. 

"Ось воно - ПКС Росії. Догорає. Уже добу горить", - коментують за кадром очевидці.

Нагадаємо, 6 березня українські військові під Миколаєвом розбили батальйонно-тактичну групу росіян. У цій групі було багато вихідців з Криму, які зрадили Україну і прийняли російську присягу.

Наступного дня російські окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", розташованому на березі Бузького лиману. Упродовж 7 березня захисники Миколаєва двічі відбили атаки загарбника.

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