У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ, який намагався вступити в лави місцевої тероборони.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі "Беркут" та був охоронцем одного українського можновладця. Після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ. Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну", - повідомив Дехтяренко.

Контррозвідка Служби безпеки вчасно зупинила зрадника і не допустила його диверсій. У затриманого вилучили автомати, рушницю, пістолет і набої.

"Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взято під варту", - сказав Дехтяренко.

Нагадаємо, 7 березня на Кіровоградщині правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у диверсійно-розвідувальній діяльності на користь Росії.

З 24 лютого по 8 березня слідчі Нацполіції відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ.