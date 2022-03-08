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Окупанти розбомбили лікарню в Ізюмі

Удару зазнало приймальне відділення лікарні.

Окупанти розбомбили лікарню в Ізюмі
Фото: Володимир Мацокін/Facebook

Російські окупанти розбомбили центральну лікарню міста Ізюм, що на Харківщині.

Про це написав у Facebook віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої центральної міської лікарні. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", - написав він.

Нагадаємо, що генерал-майору РФ Олегу Маковецькому, який віддавав злочинні накази бомбардувати українських громадян, повідомлено про підозру. Досудовим розслідуванням встановлено, що російський генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування Харкова та Харківської області, у тому числі авіабомбами "ФАБ-500". 

Перед цим у ніч на 7 березня у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста. Під час допиту пілот назвав ім'я свого керівника, який наказав йому бомбити мирне населення.

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