Російські окупанти розбомбили центральну лікарню міста Ізюм, що на Харківщині.

Про це написав у Facebook віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

"Я думав, що ворота пекла зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої центральної міської лікарні. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", - написав він.

Нагадаємо, що генерал-майору РФ Олегу Маковецькому, який віддавав злочинні накази бомбардувати українських громадян, повідомлено про підозру. Досудовим розслідуванням встановлено, що російський генерал-майор віддавав злочинні накази щодо масового бомбардування Харкова та Харківської області, у тому числі авіабомбами "ФАБ-500".

Перед цим у ніч на 7 березня у Харкові військовослужбовці Нацгвардії затримали російського пілота зі збитого винищувача, який обстрілював українські міста. Під час допиту пілот назвав ім'я свого керівника, який наказав йому бомбити мирне населення.