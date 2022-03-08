Якщо НАТО не хоче або не спроможне закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте зброю, – секретар РНБО

«Саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ПВО».

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до країн Заходу з закликом якомога швидше допомогти Україні авіацією та засобами протиповітряної оборони.

Про це він написав у Facebook.

«Ми вдячні всім за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово в нашу підтримку. Ми дякуємо нашим британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України, – зазначив Олексій Данілов. – Але саме зараз - у цей момент, у цей день, цю хвилину - ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО».

Саме від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати мирних українців, підкреслив секретар РНБО.

«Якщо НАТО не хоче або не спроможне закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах», – додав він.

За його словами, розробляючи план агресії проти України, Кремль розраховував на традиційну млявість й розгубленість Заходу.

«Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безконечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні «занепокоєння» за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя, – написав він. – І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24 лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи. Світ згуртувався навколо України, і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів».

Нагадаємо, Україна просить західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна хоче отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила вчора, що США не заперечують, щоб Польща передала Україні свої літаки і не блокують такий крок, однак рішення має ухвалити польська влада.