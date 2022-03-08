​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
ГоловнаСвіт

Екіпаж SpaceX візьме зі собою в космос український прапор – у місце поза межами досяжності тиранії

“Ми разом з Україною та її хоробрими громадянами та всіма, хто бореться за свободу в усьому світі".

Фото: twitter.com/PolarisProgram

Екіпаж космічної програми Polaris Dawn американської компанії SpaceX візьме з собою у політ український прапор.

Про це йдеться в дописі космонавтів у твіттері.

“Ми разом з Україною та її хоробрими громадянами та всіма, хто бореться за свободу в усьому світі. Екіпаж Polaris Dawn віднесе цей прапор у місце в космосі, яке все ще залишається поза межами досяжності тиранії”, – йдеться в повідомленні.

Фото: twitter.com/PolarisProgram

Нагадаємо, американський бізнесмен, астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз зі США допомогу для українських військових.

Українці подарували астронавту синьо-жовтий прапор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також