“Ми разом з Україною та її хоробрими громадянами та всіма, хто бореться за свободу в усьому світі".

Фото: twitter.com/PolarisProgram

Екіпаж космічної програми Polaris Dawn американської компанії SpaceX візьме з собою у політ український прапор.

Про це йдеться в дописі космонавтів у твіттері.

“Ми разом з Україною та її хоробрими громадянами та всіма, хто бореться за свободу в усьому світі. Екіпаж Polaris Dawn віднесе цей прапор у місце в космосі, яке все ще залишається поза межами досяжності тиранії”, – йдеться в повідомленні.

Фото: twitter.com/PolarisProgram

Нагадаємо, американський бізнесмен, астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман привіз зі США допомогу для українських військових.

Українці подарували астронавту синьо-жовтий прапор.