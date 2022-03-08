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Зеленський подякував прем’єру Люксембургу за 250 млн євро допомоги

“Про велич країни свідчать її дії".

Зеленський подякував прем’єру Люксембургу за 250 млн євро допомоги
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

“Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із Прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Розповів про гуманітарну ситуацію”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував прем’єру за 250 млн євро допомоги, лідерство у санкційній політиці і підтримку українських біженців. 

Сторони також обговорили наступні кроки України на шляху до Європейського союзу.

Нагадаємо, Великобританія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні для стабілізації економічної ситуації на тлі війни з Росією.

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