Зеленський подякував прем’єру Люксембургу за 250 млн євро допомоги

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.

“Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із Прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Розповів про гуманітарну ситуацію”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував прем’єру за 250 млн євро допомоги, лідерство у санкційній політиці і підтримку українських біженців.

Сторони також обговорили наступні кроки України на шляху до Європейського союзу.

Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із Прем'єр-міністром Люксембургу @Xavier_Bettel. Розповів про гуманітарну ситуацію. Подякував за €250 млн допомоги, лідерство у санкційній політиці, підтримку українських біженців. Обговорили наступні кроки України на шляху до #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

Нагадаємо, Великобританія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні для стабілізації економічної ситуації на тлі війни з Росією.