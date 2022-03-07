У Київській області вчора розстріляли блокпост, загинули 5 людей
У Київській області вчора розстріляли блокпост, загинули 5 людей
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Військова розвідка розповіла, як російським військовим промивають мізки для війни з Україною
Військова розвідка розповіла, як російським військовим промивають мізки для війни з Україною
Путін переоцінив можливості Росії, і це коштуватиме йому влади, - Bloomberg
Путін переоцінив можливості Росії, і це коштуватиме йому влади, - Bloomberg
Росіяни везли зі собою парадну форму для врочистостей у Києві, – ССО
Росіяни везли зі собою парадну форму для врочистостей у Києві, – ССО
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
Воєнне зведення з областей: ворог вдарив по аеродрому на Хмельниччині та випустив ракету в напрямку Краматорська
Воєнне зведення з областей: ворог вдарив по аеродрому на Хмельниччині та випустив ракету в напрямку Краматорська
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
ГоловнаСвіт

Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні

Це має пом'якшити економічну ситуацію через війну з Росією.

Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Великобританія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні для стабілізації економічної ситуації на тлі війни з Росією. Про це повідомляє уряд її величності.

"Велика Британія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо державному бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим і незаконним вторгненням Росії", — йдеться в повідомленні.

Цей грант може бути використано для підтримки заробітної плати в державному секторі, а також для підтримки систем соціального захисту та видачі пенсій для українського народу. Грант нададуть через Світовий банк.

Крім того, повідомляють, що прем'єр-міністр Великої Британії в понеділок зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також