Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні

Це має пом'якшити економічну ситуацію через війну з Росією.

Великобританія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні для стабілізації економічної ситуації на тлі війни з Росією. Про це повідомляє уряд її величності.

"Велика Британія виділяє додаткові $100 млн безпосередньо державному бюджету України для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим і незаконним вторгненням Росії", — йдеться в повідомленні.

Цей грант може бути використано для підтримки заробітної плати в державному секторі, а також для підтримки систем соціального захисту та видачі пенсій для українського народу. Грант нададуть через Світовий банк.

Крім того, повідомляють, що прем'єр-міністр Великої Британії в понеділок зустрінеться з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.