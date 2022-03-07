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Навіть у разі загибелі президента в українців є план безперервності влади , - держсекретар США

Буде безперервність управління - в той чи інший спосіб.

Навіть у разі загибелі президента в українців є план безперервності влади , - держсекретар США
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають план "безперервності влади" на випадок, якщо президента України Володимира Зеленського буде вбито.

Про це він сказав у неділю в інтерв'ю програмі CBS "Face the Nation", повідомляє "Європейська правда".

"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність управління - у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Ентоні Блінкен. 

"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, — чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", — додав держсекретар.

Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Володимир Путін "приречений програти".

"Просто виграти битву — це не виграти війну. Взяти місто не означає, що взяти серця та розум українського народу", — заявив держсекретар США.

Ентоні Блінкен додав, що Україна та її союзники повинні бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".

Держсекретар США раніше також відкрито говорив про можливість заборони імпорту російської нафти, про що Зеленський попросив Конгрес напередодні.

Нагадаємо, 6 березня Володимир Зеленський повідомив, що США готують нові санкції проти агресії Росії. Також понад 200 американських конгресменів обох партій максимально зацікавлені в конкретній допомозі Україні.

Цього ж дня президент України провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

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