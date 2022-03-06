На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
На околицях Чернігова військові збили російський штурмовик. Обох пілотів знайшли (оновлено)
Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
Два російські винищувачі збито в районі Одеси, один – під Очаковом. Відео допиту пілотів
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
З'явилося ще одне відео допиту російського пілота, якого збили над Черніговом
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Російські військові обстріляли Білу Церкву
Російські військові обстріляли Білу Церкву
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
ГоловнаПолітика

Зеленський поговорив з Байденом (оновлено)

Обговорювали безпеку, фінансову підтримку України та санкції проти Росії.

Зеленський поговорив з Байденом (оновлено)
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Джо Байденом.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

За його словами, розмова стосувалась безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики Росії.

Оновлення, 03:33. У повідомленні Білого дому про цю розмову йдеться, що президент Байден підтримав рішення Visa та Mastercard припинити роботу в Росії. Байден додав, що його адміністрація тісно працює з Конгресом, щоб запезпечити додаткове фінаснування для України.

Він також повторив своє занепокоєння недавньою атакою російських військ на Запорізьку АЕС та зауважив сміливість та професіоналізм працівників станції, які тримали реактори в безпечному стані.

Президенти також обговрили недавні перемовини між Росією та Україною.

Нагадаємо, що раніше Адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес схвалити виділення України допомогу на суму 10 мільярдів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також