Зеленський поговорив з Байденом (оновлено)

Обговорювали безпеку, фінансову підтримку України та санкції проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Джо Байденом.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

За його словами, розмова стосувалась безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики Росії.

У межах постійного діалогу провів чергову розмову з @POTUS. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

Оновлення, 03:33. У повідомленні Білого дому про цю розмову йдеться, що президент Байден підтримав рішення Visa та Mastercard припинити роботу в Росії. Байден додав, що його адміністрація тісно працює з Конгресом, щоб запезпечити додаткове фінаснування для України.

Він також повторив своє занепокоєння недавньою атакою російських військ на Запорізьку АЕС та зауважив сміливість та професіоналізм працівників станції, які тримали реактори в безпечному стані.

Президенти також обговрили недавні перемовини між Росією та Україною.

Нагадаємо, що раніше Адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес схвалити виділення України допомогу на суму 10 мільярдів доларів.