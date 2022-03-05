Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що робив селфі в момент, коли бійці територіальної оборони упіймали його за фотографування блокпостів у Києві.

Про це Нестор Шуфрич написав у Facebook.

«Учора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце (поблизу Києво-Печерської лаври. – LB.ua), чому – пояснювати, я думаю, не треба, – зазначив він. – Повірте мені, довкола не було жодного блокпоста. Було кілька бетонних плит, на які в сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги. Коли я практично перестав фотографуватися, не говоритиму звідки, через безпеку тих, хто це зробив, вискочило кілька людей, випустило кілька черг у повітря. При цьому ми не зробили жодного пострілу, що встановили правоохоронці».

Шуфрич стверджує, що дав знак своїй охороні нічого не робити, «бачачи, що це точно українці».

Фото: Володимир Ар'єв

«Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поряд, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції, – додав нардеп. – Представники тероборони, які, ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я зачекав спеціалізованих правоохоронних органів і погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ. Представники правоохоронних органів не знайшли в цих фото нічого злочинного. Але, на жаль, почалася комендантська година - і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на те місце, про яке домовилися».

Фото: facebook/Юрій Бірюков

Фото: facebook/Юрій Бірюков

Нагадаємо, учора бійці територіальної оборони столиці затримали Нестора Шуфрича. Як повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський, це сталося під час спроби народного обранця сфотографувати блокпост.