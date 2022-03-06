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Стівен Кінг заявив, що розриває контракти на видавництво своїх книжок в Росії

Це ж зробив письменник Лінвуд Барклі.

Культовий письменник-фантаст Стівен Кінг заявив, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії.

Про це він повідомив у своєму твіттері, слідом за популярним канадським автором детективів Лінвудом Барклі.

Раніше Стівен Кінг уже підтримував Україну під час війни з Росією і навіть закликав до бойкоту компанії Coca Cola, яка, на відміну від багатьох міжнародних компаній, продовжує працювати в РФ.

Стівен Кінг — автор низки популярних і культових романів, які свого часу були перетворені на не менш культові фільми: "Сяйво", "Воно", "Мізері", "Керрі" та інші.

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