Західні телеканали масово купують для показу серіал "Слуга народу"

Свого часу серіал два роки показували на Netflix.

Комедійний серіал "Слуга народу", головну роль у якому зіграв Володимир Зеленський, почали купувати західні телеканали.

Як повідомляє видання про кіноіндустрію The Wrap з посиланням на правовласників, компанію Eccho Rights, серед покупців — британський Channel 4, MBC на Близькому Сході, ANT1 у Греції та PRO TV у Румунії.

Так, Channel 4 показуватиме "Слугу народу" по неділях. Хто володіє правами на трансляцію в Штатах, невідомо, пише AP, проте деякі серії доступні американським глядачам на ютубі.

Серіал також покажуть у Болгарії, Молдові, Естонії, Франції, Фінляндії та Грузії.

Компанія Eccho Rights, яка володіє правами на "Слугу народу", переказала 50 тисяч доларів українському Червоному Хресту, а також забрала зі свого каталогу російський контент.

Новиною для західної преси та виконавців головних ролей також стало те, що свого часу Володимир Зеленський озвучував для українського прокату ведмедика Паддінгтона.