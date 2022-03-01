Netflix не буде транслювати російські канали

Американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представника Netflix.

Через нові зобов’язання Netflix у Росії з 1 березня мав запустити трансляцію 20 російських пропагандистських телеканалів, зокрема: "НТВ", "Первый канал", канал РПЦ "Спас" тощо. «Враховуючи поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу», - заявив представник Netflix.