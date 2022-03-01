У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
ГоловнаКультура

Netflix не буде транслювати російські канали

Netflix не буде транслювати російські канали

Американський стримінговий сервіс Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних каналів через напад Росії на Україну. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представника Netflix.

Через нові зобов’язання Netflix у Росії з 1 березня мав запустити трансляцію 20 російських пропагандистських телеканалів, зокрема: "НТВ", "Первый канал", канал РПЦ "Спас" тощо. «Враховуючи поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу», - заявив представник Netflix.

Нагадаємо, одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також