Росію відсторонили від "Євробачення"

Торік до конкурсу не допустили Білорусь.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення".

25 лютого виконавча рада EBU ухвалила таке рішення за рекомендацією керівного органу "Євробачення", Референтної групи, на основі правил заходу та цінностей EBU.

Рекомендацію Референтної групи також підтримав Телевізійний комітет EBU, повідомляють на сайті міжнародного пісенного конкурсу.

"Рішення відображає стурбованість тим, що на тлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу", – сказано в заяві.

Зазначається, що перш ніж ухвалити рішення, EBU витратила час на широкі консультації серед своїх членів.

"EBU є аполітичною організацією-членів мовників, що прагне відстоювати цінності суспільної служби. Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені", – заявили в Європейській мовній спілці.

Щорічний пісенний конкурс "Євробачення" проводиться з 1956 року між країнами-членами Європейської мовної спілки (EBU).

Росія брала участь у конкурсі "Євробачення" 23 рази. Дебют відбувся 1994 року, коли Росію представляла співачка Маша Кац, яка виступала під псевдонімом Юдіф і посіла 9 місце. Перше місце Росія здобула лише 2008 року, коли країну представляв Діма Білан із піснею Believe.

Торік в участі у "Євробаченні" відмовили Білорусі. Рішення пояснили тим, що заявлена композиція порушує правила конкурсу та може нашкодити його репутації.

Торік на конкурс Білорусь збиралася відправити гурт "Галаси ЗМеста" з піснею "Я навчу тебе" ("I'll Teach You"). Музиканти групи не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно висміюють тих, хто виступає за зміни в країні.

Рефреном пісні стали такі слова: "Я научу тебя плясать под дудочку... Я научу тебя клевать на удочку... Я научу тебя ходить по струночке... Ты будешь всем доволен, рад всему".

Європейський мовний союз (ЕВС) визнав заявку такою, що не відповідає правилам конкурсу, і не допустив пісню до участі в конкурсі.