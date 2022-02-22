На Євробачення від України поїде гурт Kalush Orchestra

Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року представлятиме гурт Kalush Orchestra.

Про це гурт повідомив у своєму Instagram.

"Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення 2022 представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із "Суспільним" вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!", - йдеться у повідомленні.

Пісня, яка представить Україну на Євробаченні 2022:

Нагадаємо, після оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, стався медіаскандал – з’явилася інформація, що переможниця конкурсу порушила умови участі, зокрема у 2015 році вона відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби. У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Паш про перетин адмінмежі з Кримом. Після цього голова правління "Суспільного" Микола Чернотицький заявив, що "шахраї не можуть представляти Україну на конкурсі".

16 лютого Аліна Паш повідомила, що відмовляється від участі у конкурсі.

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.