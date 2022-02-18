Світова оперна зірка Маттіас Ґьорне виступить у Києві сцені Національної опери

4 березня у Національній опері України співатиме світова оперна зірка Маттіас Ґьорне (бас-баритон) у супроводі Kyiv Symphony Orchestra. На концерті прозвучать вибрані фрагменти з творів Ріхарда Вагнера: опери “Летючий Голландець”, музичних драм “Трістан та Ізольда” і “Валькірія”. Диригент - Луїджі Ґаджеро.

Маттіас Ґьорне належить до найвидатніших музикантів сучасності та є визнаним виконавцем німецького й австрійського оперного та камерного доробку. Він виступає на сценах найкращих оперних театрів світу (Королівський оперний театр у Лондоні, Віденська державна опера, Метрополітен-опера, Паризька національна опера, Баварська державна опера), з 2001 є почесним членом Королівської академії музики у Лондоні. Ґьорне спеціалізується на виконанні Вагнера, чиї твори - серед найскладніших для виконання партитур в історії опери.

Фото: Аліна Гармаш Kyiv Symphony Orchectra у Національній опері

Проєкт реалізується за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Нагадаємо, у червні 2021 Маттіас Ґьорне співав у Одесі на сьомому фестивалі класичної музики Оdessa Сlassics за запрошенням його засновника та організатора Олексія Ботвінова. Ґьорне виступав у рамках основної програми фестивалю та виконав свою культову інтерпретацію циклу Шуберта «Зимовий шлях».