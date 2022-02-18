У Вільнюсі відкрилась виставка Йоанна Ґеорґа Пінзеля

Експозиція «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» працює у музеї «Палац Великих князів Литовських».

Фото: valdovurumai.lt

Національний музей «Палац Великих князів Литовських» у Вільнюсі представив скульптури з колекції Львівської національної галереї мистецтв ім.Возницького. Про це розповів речник галереї Василь Мицько.

Виставка складається з дерев’яних, переважно позолочених скульптур XVIII ст., як відносяться до львівського бароко. Серед них - 6 робіт авторства Пінзеля («Іван Хреститель», «Богоматір», «Св. Фелікса з дитям», «Св. Флоріана», «Св. Якима» та «Розп'яття»), а також 20 скульптур інших майстрів, таких як Антанас Осінскіс, Йонас Оброцкіс, Пранцішкус Оленскіс, і декількох невідомих скульпторів того часу.

Усі скульптури, представлені на експозиції, належать до колекції Національної галереї мистецтв ім.Возницького. Деякі роботи відреставрували спеціально для цієї виставки та будуть представлені публіці вперше.

Експозиція «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» проходитиме у Вільнюсі з 16 лютого до 22 травня 2022 року.

Нагадаємо, у серпні 2021 виставка скульптур Пінзеля відбулась у Софії Київській в рамках фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.