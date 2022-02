Фільм "Клондайк" про катастрофу MH17 отримав екуменічний приз журі на Берлінале

Українсько-турецький фільм "Клондайк", який розповідає про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17, отримав екуменічний приз журі у секції "Панорама" 72-го Берлінського кінофестивалю.

Про це повідомив кіножурналіст-фрилансер Алекс Малишенко.

Як повідомляли, прем'єрний показ стрічки у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією "Клондайку".

На Берлінале "Клондайк" представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмам Вікторія Філіпова. До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції "Панорама" Міхаель Штутц.

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами 'The film is over. The war is going on' ("Фільм закінчився. Війна триває").

Нагадаємо, у січні стрічка "Клондайк" перемогла у номінації "режисура" на фестивалі "Санденс". Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.

Переможців 2022 року міжнародний кінофестиваль "Берлінале" оголосив 16 лютого. Головний приз – "Золотого ведмедя" – отримала іспано-італійська стрічка "Алькаррас" режисерки Карли Симон. "Срібного ведмедя" віддали картині "Фільм письменника" режисера Хон Сан-су (Південна Корея). Приз за режисуру отримала Клер Дені ("Обидві сторони леза").

За найкращу головну роль нагородили німецьку акторку Мельтем Каптан ("Рабійє Курназ проти Джорджа Буша"). Цю ж стрічку відзначили за найкращий сценарій, який написала Лайла Стілер. За найкращу роль другого плану нагородили індонезійку Лауру Басукі ("Раніше, зараз і потім").

Україну на кінофестивалі представляли дві стрічки. "Клондайк" Марини Ер Горбач змагався в конкурсній секції Panorama. Фільм Тараса Томенка "Терикони" був представлений у конкурсній програмі Generation Kplus.

Крім того, стрічка Нарімана Алієва Ortalan брала участь у Berlinale Co-Production Market, що цього року проходив онлайн з 12 до 16 лютого.