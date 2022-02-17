Шуфутинського не впустять на концерт до Києва, – Держприкордонслужба

Російський співак Михайло Шуфутинський, який планує дати концерт у Києві 8 березня, не зможе перетнути кордон України, оскільки отримає заборону на в’їзд. Раніше Шуфутинський незаконно відвідував окупований Росією Крим.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає "Укрінформ".

"У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", – сказав Демченко.

Він нагадав, що Держприкордонслужба у межах своїх повноважень постійно проводить роботу щодо встановлення, виокремлення людей, які порушували українське законодавство, зокрема, незаконно відвідуючи окуповані території. Ця робота проводиться ДПСУ як самостійно, так і у співпраці з іншими правоохоронними органами.

"Це сотні людей, це копітка робота - встановити, зафіксувати, довести, що людина могла незаконно відвідувати окуповані території. Звісно, що громадськість більше реагує на публічних людей – акторів, співаків, дипломатів, але це стосується всіх громадян - і України, й іноземців", – пояснив речник ДПСУ.

За його словами, для громадян України передбачена адміністративна відповідальність у разі порушення перетину кордону, а для іноземців – адміністративна відповідальність і заборона в’їзду в Україну на три роки. При цьому рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.

Відомо, що концерт Михайла Шуфутинського у київському Палаці спорту заплановано на 8 березня. Вартість квитків – від 590 грн до 3 990 грн.

Нагадаємо, раніше активісти домоглися скасування концерту Басти в Одесі, який було заплановано на 14 лютого. Російський репер не тільки відвідував окупований РФ Крим, а й виступав на концерті "возз'єднання" у Москві.

Як повідомляли, переможниця національного відбору "Євробачення" Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі. Причиною став скандал через відвідування співачкою окупованого Криму.