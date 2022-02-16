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Положинський підписав контракт на військову службу в резерві ЗСУ

Екслідерові "Тартака" 49 років.

Український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив, що підписав контракт на проходження військової служби в резерві Збройних сил України.

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", – написав Положинський у фейсбуці.

49-річний музикант, який два роки був курсантом Львівського військового ліцею імені Героїв Крут, виклав фото, на якому він тримає особову справу рядового Положинського Олександра Євгенійовича, оформлену Луцьким військкоматом.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Військовий резерв – компонент у Збройних силах України або інших військових формуваннях, що складається з резервістів і є запасом людських ресурсів. На особливий період до складу військового резерву, в обов'язковому порядку, зараховують усіх військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації.

До військових звань резервістів додається слово "резерву".

Учора стало відомо, що учасники українського гурту "Антитіла" вирішили вступити до лав територіальної оборони ЗСУ.

2 лютого до лав тероборони Києва долучився колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії Володимир Кличко.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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