Український музикант, екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський повідомив, що підписав контракт на проходження військової служби в резерві Збройних сил України.

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", – написав Положинський у фейсбуці.

49-річний музикант, який два роки був курсантом Львівського військового ліцею імені Героїв Крут, виклав фото, на якому він тримає особову справу рядового Положинського Олександра Євгенійовича, оформлену Луцьким військкоматом.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Військовий резерв – компонент у Збройних силах України або інших військових формуваннях, що складається з резервістів і є запасом людських ресурсів. На особливий період до складу військового резерву, в обов'язковому порядку, зараховують усіх військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації.

До військових звань резервістів додається слово "резерву".

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