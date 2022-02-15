У Держприкордонслужбі не підтвердили видачу довідки Аліні Паш про перетин адмінмежі з Кримом

Державна прикордонна служба не видавала довідку про законність перетину переможницею нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" Аліною Паш адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, яку артистка передала суспільному мовнику.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Державна прикордонна служба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, який начебто надала ДПСУ фізичній особі для представлення в рамках відбору на "Євробачення". Нам не відомо, який саме документ опублікований мовником, адже підрозділи Держприкордонслужби такого не створювали й під таким номером нікому не надавали", – сказав Андрій Демченко.

За його словами, відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документа, й найближчим часом мовник отримає відповідь.

У свою чергу голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа повідомила, що найближчими днями наглядова рада збирається на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на "Євробачення".

Нагадаємо, оголошення результатів нацвідбору на "Євробачення-2022", де Аліна Паш отримала найвищий бал, спричинило скандал. Гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце, запідозрив "Суспільне" у фальсифікації балів, а також під час спілкування з журналістами заявив про можливість оскарження результатів у суді.

Ще один медіа-скандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема у 2015 році відвідувала окупований Крим, порушуючи українське законодавство, за що її було внесено в базу сайту "Миротворець".

У зв’язку із цим "Суспільне" попросило прикордонників підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, суб'єктами господарювання країни-агресора після 15 березня 2014 року і не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів як у період до та під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному", у свою чергу, заявили, що мовник не має доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору. Там запевнили, що Паш надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу: виступ у 2015 році був на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався з боку України. Також було опубліковано відповідь Держприкордонслужби, яку телерадіокомпанії передала артистка.

Також сама співачка після фіналу в спілкуванні з журналістами заявила, що не порушувала державного кордону України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, на "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та вибачилися за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили в достовірності результатів конкурсу.

Зауважимо, що в 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку з критикою у суспільстві співачки Maruv через її виступ у РФ. Національна суспільна телерадіокомпанія та переможниця національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.