Прикордонників просять перевірити довідку про те, як Аліна Паш перетнула межу з Кримом

Суспільний мовник просить Державну прикордонну службу України перевірити отриману інформацію щодо можливої підробки командою Аліни Паш довідки про перетин співачкою адміністративної межі з Кримом.

Про це пише Суспільне.

Прикордонників просять підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби.

Суспільне заявило, що не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Мовник вже звертався до Держприкордонслужби, однак отримав відмову через те, що дані про перетин кордону є конфіденційними.

Про те, що Аліна Паш підробила довідку від прикордонників щодо її поїздки в окупований Крим заявив, зокрема, активіст Сергій Стерненко.

“Учора представники співачки публікували “документ від ДПСУ” про те, що нібито вона у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим через адмінкордон у Херсонській області. Причина такої публікації проста – згідно з правилами добору на Євробачення виконавець не може брати участь у ньому у разі, якщо незаконно відвідував окупований Крим”, – написав блогер у соцмережі Facebook.

Він нагадав, що законно потрапити на окуповану територію можна лише через пункти пропуску ДПСУ, а будь-які візити до Криму з території РФ є протиправними.

Стерненко, з посиланням на джерела у ДПСУ та інших структурах, написав, що Паш у серпні 2015 року відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта. Вона 11 серпня рейсом Київ-Москва покинула територію України, а повернулась назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14 серня. В окупованому Криму вона перебувала 12 серпгя.

“Відповідно, після прибуття до Москви, скориставшись російськими авіалініями, співачка потрапила у окупований Крим, порушивши правила перетину державного кордону України”, – написав Стерненко.

Він також додав, що у “документі” від прикордонників зазначено про “державний кордон України” з Кримом, що є неприпустимою термінологією.

Нагадаємо, переможницею Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022", який у травні відбудеться в італійському Турині, стала співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбувся 12 лютого у Центрі культури та мистецтв національного авіаційного університету в Києві.

Господарем "Євробачення-2022" стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.