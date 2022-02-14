Помер режисер "Мисливців за привидами" та "Добровольців мимоволі"

Пішов із життя канадський режисер та продюсер Айван Райтман. За даними Associated Press, Райтман помер уві сні в ніч проти 13 лютого у своєму будинку в Каліфорнії. Режисерові було 75 років.

Іван Райтман народився у Комарно, Чехословаччина, 1946 року в єврейській родині. Його батько був власником найбільшої в країні фабрики з виробництва оцту. Мати пережила ув'язнення в концтаборі Освенцім. У 1950 році сім'я Райтманів емігрувала до Канади.

Райтман як режисер дебютував у 1968 році, випустивши короткометражну стрічку "Орієнтація". У 1980-х він став відомий як режисер комедійних фільмів. Він зняв такі стрічки, як "Фрикадельки", "Добровольці мимоволі", перші дві частини "Мисливців за привидами", "Близнюки", "Дитсадковий поліцейський", "Джуніор", "Еволюція" та багато інших.

Як продюсер Райтман працював над картинами "Бетховен", "Космічний джем", "Убий мене ніжно", "Дорожня пригода", "Євротур" тощо.

1998 року Райтман став співзасновником кінокомпанії The Montecito Picture Company.

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