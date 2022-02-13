Фото: facebook.com/licvorea Запис з камери відеоспостереження

В неділю 13 лютого о 10:09 невідомі напали на Львівський муніципальний мистецький центр. Про це повідомила директорка центру Ляна Мицько. Напад здійснили приблизно 15 осіб, частина з яких були у масках, іншу частину вдалося ідентифікувати.

Як розповіла Ляна Мицько у коментарі для LB.ua, нападники зірвали та забрали із собою арт-об'єкт веселковий прапор із написом "мир", розбили телефон єдиного відвідувача, кричали на адміністраторку, закидаючи "пропаганду комунізму та ЛГБТ". Після виклику поліції, зловмисники покинули арт-центр. Ведуться оперативно-слідчі дії.

Зараз у Львівському муніципальному мистецькому центрі триває виставка "лівого" київського художника Давида Чикана «Стрічки та трикутники». Нагадаємо, раніше на виставку Чичкана вже скоювали напад у Київському центрі візуальної культури.

Фото: facebook.com/lvivart.center Робота Давида Чикана з виставки «Стрічки та трикутники»

До цього, у Львівському муніципальному мистецькому центрі проходила виставка про добровольців АТО «Іскри» Вікторії Войчєховської.