Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
ГоловнаКультура

Померла дружина джазмена Майлза Девіса, яку називали "королевою фанку"

Бетті Девіс було 77 років.

Померла дружина джазмена Майлза Девіса, яку називали "королевою фанку"
Бетті та Майлз Девіс
Фото: fuzzmusic

У місті Гомстед, штат Пенсільванія, США, померла американська співачка, друга дружина джазового музиканта Майлза Девіса. Бетті Девіс, яку називали "королевою фанку" , було 77 років.

Як повідомляє Rolling Stone, виконавиця померла з природних причин. 

Музична кар'єра Бетті Девіс тривала 11 років – з 1964 по 1975 рік. У її дискографії чотири альбоми: Betty Davis, They Say I'm Different, Nasty Gal та Is It Love or Desire? (останній, записаний 1976-го, був випущений лише 2009 року). 

Бетті Девіс записала такі хіти, як Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up тощо. Пісні у її виконанні звучали, зокрема, у серіалах "Помаранчевий – хіт сезону" та "Меломанка".

1966 року Бетті вийшла заміж за легенду джазу – трубача і бенд-лідера Майлза Девіса. Він був на 19 років старший, шлюб тривав лише рік. Проте саме з періодом стосунків з Бетті пов'язаний початок успіху музиканта в жанрі джаз-рок.

1979 року Девіс закінчила музичну кар'єру.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також