Померла дружина джазмена Майлза Девіса, яку називали "королевою фанку"

У місті Гомстед, штат Пенсільванія, США, померла американська співачка, друга дружина джазового музиканта Майлза Девіса. Бетті Девіс, яку називали "королевою фанку" , було 77 років.

Як повідомляє Rolling Stone, виконавиця померла з природних причин.

Музична кар'єра Бетті Девіс тривала 11 років – з 1964 по 1975 рік. У її дискографії чотири альбоми: Betty Davis, They Say I'm Different, Nasty Gal та Is It Love or Desire? (останній, записаний 1976-го, був випущений лише 2009 року).

Бетті Девіс записала такі хіти, як Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up тощо. Пісні у її виконанні звучали, зокрема, у серіалах "Помаранчевий – хіт сезону" та "Меломанка".

1966 року Бетті вийшла заміж за легенду джазу – трубача і бенд-лідера Майлза Девіса. Він був на 19 років старший, шлюб тривав лише рік. Проте саме з періодом стосунків з Бетті пов'язаний початок успіху музиканта в жанрі джаз-рок.

1979 року Девіс закінчила музичну кар'єру.