Щоденник Пилипа Орлика "Діаріуш" виставлять у Національному музеї в Батурині

Наразі експонат зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Щоденник Пилипа Орлика "Діаріуш" виставлять у Національному музеї "Гетьманська столиця" у Батурині.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Очільники міністерств закордонних справ України та Франції домовилися організувати експозицію до 350-річчя від дня народження Пилипа Орлика.

Нині щоденник зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

"Я вдячний своєму колезі Жан Іву Ле Дріану за готовність спільно працювати над експозицією в Україні оригіналу подорожнього щоденника нашого легендарного Гетьмана Пилипа Орлика. Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син Гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття. Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", – заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Діарій" Пилипа Орлика охоплює кілька років життя Гетьмана у вигнанні. Тут описано як його особисте життя, так і політична діяльність.

Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

Нагадаємо, оригінал Конституції та гетьманську булаву Пилипа Орлика експонували з 16 серпня по 14 листопада 2021 року в Софії Київській. Конституцію привезли в Україну вперше за 311 років.

8 лютого в Криму пошкодили стіну одного з корпусів Ханського палацу у Бахчисараї. Трапилося це під час так званих "реставраційних" робіт, які окупанти проводять на об’єкті.

7 лютого у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові згоріла ґражда, а разом із нею – ще 200 експонатів.