Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Сенцова "Носоріг"

Поки що на платформі є лише декілька стрічок українського виробництва.

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

Про це Сенцов повідомив у Facebook.

Поки що на платформі є лише декілька стрічок українського виробництва, зокрема "Зима у вогні" про Революцію Гідності.

"Носоріг" кінокритики називали одним із найбільш очікуваних українських фільмів останніх років. Він розповідає про Україну 90-х і бандитське життя в ній. Головну роль зіграв 27-річний Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання “Гонор”, колишній керівник київського осередку Нацкорпусу, ветеран російсько-української війни.

Стрічка і виконавець головної ролі отримали декілька престижних нагород на міжнародних кінофестивалях. Докладніше про фільм читайте за цим посиланням, а про головного актора – у інтервʼю з ним на LB.ua.