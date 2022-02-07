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Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Сенцова "Носоріг"

Поки що на платформі є лише декілька стрічок українського виробництва. 

Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Сенцова "Носоріг"
Кадр з фільму 'Носоріг'
Фото: dw.com

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

Про це Сенцов повідомив у Facebook.

Поки що на платформі є лише декілька стрічок українського виробництва, зокрема "Зима у вогні" про Революцію Гідності.

"Носоріг" кінокритики називали одним із найбільш очікуваних українських фільмів останніх років. Він розповідає про Україну 90-х і бандитське життя в ній. Головну роль зіграв 27-річний Сергій Філімонов – лідер неформального об’єднання “Гонор”, колишній керівник київського осередку Нацкорпусу, ветеран російсько-української війни. 

Стрічка і виконавець головної ролі отримали декілька престижних нагород на міжнародних кінофестивалях. Докладніше про фільм читайте за цим посиланням, а про головного актора – у інтервʼю з ним на LB.ua

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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