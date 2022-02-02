Між фестивалем і кінопрокатом: 15 прем’єр, на які варто чекати

У 2022 році на великі екрани після довгої перерви повертаються Даріо Ардженто, Девід Кроненберг і Джеймс Кемерон. Крім того, нові фільми презентують Гільєрмо дель Торо, Франсуа Озон, Фатіх Акін. LB.ua зібрав список стрічок, які сміливо можна назвати головними в прокаті та на фестивалях цього року.

Адаптуючись до нових умов, міжнародні кінофестивалі підлаштовуються під онлайн-формат (як « Санденс ») або ризикують провести події офлайн (як Берлінале ). Разом з ними від невизначеності страждає і кінопрокат, тому студії часто переносять прем’єри, пересуваючи їх на кілька місяців уперед.

«Цілком і повністю» / Bones And All

реж. Лука Гуаданьїно

Фото: vogue.ua Кадр із фільму «Цілком і повністю»

Після «Великого сплеску» та «Суспірії» Лука Гуаданьїно знову возз’єднується зі сценаристом Девідом Кайганічем – цього разу для роудмуві. Тімоті Шаламе грає вільного волоцюгу Лі, який знайомиться з дівчиною (Тейлор Рассел із «Загублених у космосі») та вирушає з нею в мандрівку дорогами США часів Рональда Рейгана.

В інтерв’ю Collider ще один актор фільму Марк Райленс порівняв стрічку з «Бонні і Клайдом», а також розповів, що кіно вельми схоже на «Назви мене своїм іменем». Але якщо там молоді хлопці відкривають у собі любовні почуття один до одного, то герої «Цілком і повністю» дізнаються, що вони канібали.

Про дати фестивальної прем’єри та початок кінопрокату поки що нічого невідомо.

«Аватар 2» / Avatar 2

реж. Джеймс Кемерон

Фото: afisha.ua

Перший «Аватар» зібрав у 2009 році 2.847 мільярда доларів, ставши лідером прокату, поки його не посунув фінал «Месників». Така сума дозволила Джеймсу Кемерону працювати не лише над сиквелом, але також і над третьою, четвертою та п’ятою частинами водночас.

З часів подій на Пандорі минуло кілька років. Головний герой Джейк щасливо живе з дружиною та дітьми, допоки в його світ знову не заходять солдати. Щоб уберегти життя, йому доводиться тікати зі сім’єю в нові екосистеми.

Кемерон зробив перший фільм інноваційним і знову обіцяє нові технології захоплення руху та 3D під водою. І щоб устигнути підготуватися як слід, 20th Century Studios випустить кіно 15 грудня цього року.

«Не хвилюйся, сонце» / Don’t worry, darling

реж. Олівія Вайлд

Фото: kino-teatr.ru

Режисерка «Навчання» (Booksmart) Олівія Вайлд, здається, остаточно зав’язала з акторською кар’єрою і через два роки після початку зйомок готується випустити психологічний трилер. Флоренс П’ю грає в ньому домогосподарку 1950-х, яка дізнається відверту правду про свого чоловіка.

За скупим синопсисом ховається довга історія виробничого пекла. Спершу звільнили Шаю Лабафа за скандал з домашнім насильством і замінили його на Гаррі Стайлза. Потім з проєкту пішла Дакота Джонсон, щоб зіграти в дебюті Меггі Джилленгол «Загублена донька».

Хоча виробництво і затягнулося, стрічку обіцяють показати вже цього року.

«Рейнгольд» / Rheingold (Ger-It)

реж. Фатіх Акін

Фото: de.web.img3.acsta.net

Німецький режисер турецького походження Фатіх Акін давно цікавиться темою мігрантів і знімає кіно з прицілом на прихильників трилерів. Його останній фільм «Золота рукавичка» у 2019 році шокував реалістичним зображенням насилля. Новий проєкт не обіцяє такої жорстокості, але, як і попередній фільм, знову звертається до реальних подій.

В екранізації нонфікшну німецького репера Xatar «Все або нічого» 2015 року режисер змальовує життя музиканта, який заснував свій лейбл і просував молодих артистів. У 2009 році він потрапив до в’язниці за пограбування, але зумів відновити репутацію.

На Берлінале, де зазвичай відбуваються прем’єри Акіна, фільм не покажуть, можливо, режисеру пощастить з іншим фестивалем.

«Злочин майбутнього» / Crimes of the Future

реж. Девід Кроненберг

Фото: kino-teatr.ru

Уперше з 2014 року Кроненберг випускає нове кіно – та ще й бодигорор, повертаючись до свого коріння. Зйомки закінчилися у Греції восени, а головні ролі зіграли Вігго Мортенсен, Крістен Стюарт і Леа Сейду.

За сюжетом,у недалекому майбутньому людство вчиться пристосовуватися до синтетичного середовища. У людей з'являється синдром прискореної еволюції, який змінює їхню фізіологію. Головний герой влаштовує перформанс, у якому видаляє собі новостворені органи.

Найімовірніше, прем’єра відбудеться на Каннському кінофестивалі, адже наразі в даті прокату зазначено 1 вересня.

«Зірки опівдні» / Stars At Noon

реж. Клер Дені

Фото: «Фосси/Вердон» / FX Productions

Студія А24 продовжує співпрацю з француженкою Клер Дені після космічного «Вищого товариства» з Робертом Паттінсоном. Цього року вона випускає відразу два фільми: «Вогонь» у конкурсі Берлінале та драму «Зірки опівдні», де головні ролі зіграли Джо Елвін та Марґарет Кволлі.

Елвін втілив нафтового підприємця, який закохується в молоду репортерку. Обоє перебувають у небезпеці, адже живуть у Нікарагуа, де у 1984 році розпочалася громадянська війна. Головні герої змушені тікати з країни, намагаючись довіритися одне одному.

Бетмен / The Batman

реж. Метт Рівз

Фото: kinonews.ru

Ще одне переродження Бетмена, але у виконанні Роберта Паттінсона, курував Метт Рівз (нова трилогія «Планети мавп»). Режисер розповідає, що надихався образом Курта Кобейна та намагався детально вибудувати світ навколо Людини-Кажана.

Цього разу творці обійшлися без передісторії зі смертю батьків Брюса Вейна і сконцентрувалися на протистоянні Бетмена з Едвардом Нігмою/Загадником. Збираючи його підказки, головний герой мусить розгадати детективну справу на пару з Жінкою-Кішкою.

Що з цього вийшло, побачимо вже 3 березня.

«Трикутник суму» / Triangle Of Sadness

реж. Рубен Естлунд

Фото: filmaffinity.com

Пара фешнзнаменитостей (Гарріс Дікінсон і Чарблі Дін) вирушає у круїз на човні з капітаном-марксистом (Вуді Гаррельсон). Корабель тоне, а пара разом з прибиральницею потрапляє на безлюдний острів, намагаючись вижити. Ієрархія змінюється, адже лише прибиральниця вміє куховарити.

«Трикутник суму» – англомовний дебют Рубена Естлунда, який вихопив «Золоту пальмову гілку» у 2017 році за «Квадрат». Через пандемію виробництво фільму відклали, але цьогоріч режисера з його новим сатиричним проєктом знову чекають на Каннському кінофестивалі. Щоправда, його там чекали і минулого року.

«Піноккіо» / Pinoccio

реж. Гільєрмо дель Торо

Фото: kino-teatr.ru

Після фестивального успіху «Форми води» у Венеції та на «Оскарі» Гільєрмо дель Торо розпочав роботу відразу над двома проєктами. «Алея жаху» вже вийшла в кіно, а лялькова інтерпретація італійської казки Карло Коллоді з’явиться на Netflix у 2022 році.

Головні ролі озвучили Юен Макгрегор, Тільда Свінтон, Крістоф Вальц і Кейт Бланшетт. Один з акторів проєкту Рон Перлман розповів, що події казки розгораються у фашистській Італії 1930-х, а сама анімація матиме темніші інтонації, ніж попередні екранізації.

«Петер фон Кант» / Peter von Kant

реж. Франсуа Озон

Фото: kino-teatr.ru

Цьогоріч Берлінале відкривається вільною інтерпретацією драми «Гіркі сльози Петри фон Кант» Райнера Вернера Фасбіндера. Франсуа Озон лише змінив стать головної героїні й запросив на провідні ролі Дені Меноше («Безславні виродки»), Ізабель Аджані («Одержима») та Ханну Шигуллу (акторка з першоджерела).

В оригінальному фільмі Фасбіндера йшлося про успішну модельєрку Петру, яка двічі розлучилась і має напружені відносини з матір’ю та донькою. Петра закохується в молоду дівчину Карін, яка маніпулює почуттями головної героїні, адже її цікавить лише пропуск у світ моди.

Стрічка також змагатиметься в конкурсі Берлінале за «Золотого ведмедя».

«Неймовірно, але правда» / Incroyable mais vrai

реж. Квентін Дюп’є

Крім успішної музичної кар'єри, диджей mr. Oizo знімає абсурдні комедії. Події його нової стрічки відбуваються в будинку, який купила молода пара. Агент з нерухомості попереджає, що їхнє життя назавжди зміниться, коли вони увійдуть до підвалу.

Попередній фільм Дюп’є «Жувальця» про гігантську муху, яку двоє чоловіків тренували для пограбування, показали в українському прокаті. Можливо, й це кіно дійде до України, а поки що його вдасться побачити лише на Берлінале.

«Чорні окуляри» / Occhiali neri

реж. Даріо Ардженто

Фото: kanobu.ru

Один з головних гороррежисерів Даріо Ардженто («Суспірія», «Пурпурна діва») вперше за 10 років зняв нове кіно. Він починав як кінокритик, продовжив як сценарист вестернів, а далі пішов шляхом горорів, які неодноразово забороняла італійська комісія, що складалась із суддів і психіатрів.

Для «Чорних окулярів» Даріо написав сценарій разом з Франко Ферріні («Одного разу в Америці»). Донька режисера Азія Ардженто грає сліпу Діану, яка знайомиться з китайцем Чином. Разом вони намагаються знайти серійного вбивцю в Італії.

Торік Даріо зіграв кінокритика з деменцією у стрічці Гаспара Ное «Вихор». Чекаємо обидва фільми в українському прокаті цього року.

Flux Gourmet

реж. Пітер Стрікленд

Фото: donttakefake.com

За сюжетом фільму, колектив кухарів замикають у будинку та змушують битися «за владу та шлунково-кишкові розлади». Режисер Пітер Стрікленд знімає джалло-горори з чорним абсурдистським гумором, але щоразу змінює тему. У фільмі «Студія звукозапису “Берберян”» він переосмислював кіновиробництво, у стрічці «Маленька червона сукня» — світ моди, а тепер узявся й за кулінарію.

Прем’єра відбудеться в програмі Берлінале Encounters.

Варяг / The Northman

реж. Роберт Еґґерс

Фото: kinonews.ru

У новому епіку від автора «Відьми» та «Маяка» Роберта Еґґерса молодий вікінг вирушає в довгу подорож, щоб відплатити за смерть батька. Головні ролі зіграли Александр Скарсгард, Бйорк, Віллем Дефо, Аня Тейлор-Джой і Ніколь Кідман. Останні двоє відгукувалися про кіно як про найбільш жорстоке у своїй фільмографії.

Сценарій до стрічки Еґґерс написав разом з ісландським поетом і прозаїком Сйоном, який був одним з виконавців у гурті Medusa та автором пісень для Бйорк. У 2018 році він приїздив у Київ на Книжковий арсенал для презентації роману «Дитя землі»

У кіно фільм покажуть уже 22 квітня.